“Sono confuso”, Michele Morrone è gay? La FOTO lascia gli utenti di sasso

Scoppia la polemica a seguito dell’ultima foto condivisa da Michele Morrone. Il sex symbol è davvero gay? La risposta dei fan è inequivocabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

Michele Morrone è attualmente uno degli attori più richiesti del panorama televisivo italiano. Lanciato nella scena televisiva da Milly Carlucci, che lo volle come partecipante a “Ballando con le Stelle 2016“, l’attore – pugliese di origine – è stato poi notato da molti registi, che lo hanno scritturato per produzioni a livello nazionale e internazionale. Clamoroso è stato il successo di “365 giorni“, film polacco di genere erotico in cui Morrone interpretava il protagonista maschile Massimo Torricelli.

In questi giorni sono in corso le riprese del sequel del film, che vede Morrone impegnato nuovamente nel ruolo principale. Al suo fianco, il pubblico avrà modo di apprezzare il bellissimo modello Simone Susinna. I due, già nei giorni scorsi, si erano spesso mostrati insieme. Tuttavia, proprio quest’oggi, Michele ha deciso di spiazzare il pubblico mediante una foto che molti non hanno compreso: dagli indizi seminati, sembra proprio che l’attore abbia fatto coming out.

NON PERDERTI ANCHE —> “Assolutamente perfetta”. Dayane Mello, bikini esplosivo e pronta per l’estate FOTO

Michele Morrone è gay? La FOTO lascia gli utenti di sasso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

NON PERDERTI ANCHE —> “In love with you”. Rosalinda Cannavò uno spettacolo della natura – FOTO

Impegnati nelle riprese di “365 giorni 2”, Michele Morrone e Simone Susinna sono apparsi spesso insieme nelle ultime settimane. Quest’oggi, tuttavia, entrambi hanno postato uno scatto dal contenuto alquanto ambiguo. I due si sono scattati un selfie – probabilmente a bordo piscina – in cui si abbracciano, complici e affiatati. “Sono un bugiardo“, recita la didascalia di Morrone, che non ha mancato di taggare il collega.

I followers, di fronte a questa confessione, sono rimasti interdetti. Molti di loro hanno ipotizzato che lo scatto rappresenti il coming out dell’attore pugliese, che sancirebbe la sua relazione con Susinna. “Sono confuso“, “Ne abbiamo perso un altro donne“, “Non ditemi che è gay“: questi i commenti degli utenti, che sono ancora spiazzati per via della foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

I dubbi aumentano in virtù del passato dello stesso Morrone, che ha avuto due figli dall’ex moglie Rouba Saadeh, stilista libanese. Non resta che attendere futuri sviluppi per comprendere la reale natura del post.