Spaventoso frontale tra scooter e auto: morta giovane donna, due feriti

Pauroso incidente stradale nella mattinata di oggi a Sanremo, in provincia di Imperia. Uno scooter con a bordo un uomo ed una donna di 30 anni si è scontrato con un’auto in via Marconi. Un impatto violento a seguito del quale la vettura è finita contro delle auto parcheggiate ed ha preso fuoco. Purtroppo, la giovane donna a bordo dello scooter ha perso la vita, mentre il conducente è rimasto gravemente ferito. Ferito anche l’automobilista. Sul posto i vigili del fuoco, lo staff medico del 118 e gli agenti della Polizia e della Polizia Locale.

Sanremo, incidente frontale tra scooter ed auto: morta una giovane donna, due feriti

Una donna di 30 anni è morta questa mattina, martedì 1 giugno, in uno spaventoso incidente avvenuto a Sanremo, in provincia di Imperia.

La giovane donna, scrive la redazione de La Stampa, si trovava in sella ad uno scooter, un TMax condotto da un poliziotto. Per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato, in via Marconi, con una Volkswagen Polo condotta da un uomo. Dopo l’impatto, l’auto è finita contro altre vetture parcheggiate ed ha preso fuoco.

In pochi minuti sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Purtroppo per la 30enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Il poliziotto alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito e trasportato in eliambulanza presso l’ospedale Santa Corona. Ferito, scrive La Stampa, anche l’automobilista estratto dall’abitacolo avvolto dalle fiamme.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia e della Polizia Locale che hanno condotto i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Non è chiaro, difatti, come i due mezzi si siano scontrati frontalmente.

La strada teatro della tragedia è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine.