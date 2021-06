Sudorazione eccessiva: risolvi con i rimedi della nonna!

Ecco dritte e consigli utili su come rimediare alla sudorazione eccessiva che, nella stagione estiva, è l’incubo di tantissime persone!



Una delle situazioni che mettono più a disagio le persone è sicuramente la sudorazione eccessiva. Infatti, se sudare è assolutamente fisiologico e normale, farlo in modo eccessivo è fonte di forte disagio, oltre che uno stress per il nostro corpo.

La sudorazione dipende da molti fattori che vanno da un’ intensa attività fisica, situazioni di tensione, temperature eccessive, abbigliamento inadeguato, idratazione della pelle eccessiva, variazioni ormonali e tanti altri. In caso di situazioni patologiche che prendono il nome di iperidrosi si può presentare una produzione continua di sudore che è anormale soprattutto su mani, piedi ed ascelle.

I rimedi della nonna contro la sudorazione eccessiva

Per fortuna quando il sudore è eccessivo si può ricorrere a dei rimedi del tutto naturali che possono aiutarci nel combattere la sudorazione eccessiva.

Uno di questi elementi è sicuramente l’argilla verde ventilata. Questo ingrediente purifica la pelle dai batteri che sono responsabili sia dei cattivi odori, sia della sudorazione eccessiva. L’argilla può essere usata anche sotto la doccia su tutto il corpo, in particolare su piedi e ascelle.

Un altro elemento molto utile contro la sudorazione eccessiva è sicuramente l’infuso di salvia. Questo perché la salvia tiene a bada la sudorazione, quando è dovuta soprattutto a sbalzi ormonali. In questo caso bastano davvero poche foglie di salvia che vengono fatte bollire in una tazza di acqua per circa 15 minuti. Al termine non dovrete far altro che lasciare raffreddare, filtrare il tutto e berla, magari prima di andare a letto.

Anche i sali sono molto utili nel combattere la sudorazione eccessiva. In particolare molto indicato è l’allume di potassio. Si tratta di un sale in forma di cristallo che può essere applicato su mani, ascelle e piedi ancora umidi. A questo punto non dovrete far altro che lasciare asciugare il tutto senza risciacquare. Questo sale non ha controindicazioni e non fa altro che fermare la proliferazione dei batteri responsabili del cattivo odore