La quotatissima protagonista dell’edizione 2021 del reality spagnolo dei “Supervivientes“, celebre trasposizione iberica de “L’Isola dei Famosi” italiana, la showgirl Valeria Marini ha sorpreso i telespettatori in diretta nel corso dell’ultima puntata andata in onda nella serata di ieri, lunedì 31 maggio.

Come già è ben noto ai suoi fan, Valeria è notevolmente trasformata dal punto di vista fisico nel corso del reality. Data la scarsità di cibo, prevista per un mood di totale e selvaggia sopravvivenza anche nell’edizione italiana, che mette a dura prova i suoi concorrenti. Ma a colpire latentemente sarà un momento vissuto da lei in maniera drastica e rivelatosi successivamente per molti di assoluta tristezza.

“Supervivientes”, Valeria Marini la trasformazione ed il punto di non ritorno

La lunga avventura della Valeria nazionale è iniziata lo scorso 8 aprile. In seguito a poco più di un mese sulle spiagge condivise con il restante dei naufraghi, era approdata su Playa Destierro, l’ultima spiaggia al confine tra la realtà all’esterno del programma e la quotidianità del restante gruppo. Valeria appare completamente diversa, con ben 15 chili in meno rispetto al momento della sua entrata, il suo palese dimagrimento è uno degli argomenti più delicati trattati nei suoi riguardi in queste ore.

Eppure, ad intristire i suoi fan, è stata la notizia giunta a fine puntata. Valeria, stando alla decisione del telefoto, infatti è costretta ad abbandonare definitamente la trasmissione. Eliminata nel suo 53esimo giorno di sopravvivenza, la soubrette romana secondo il parere del pubblico pare abbia però saputo regalare, come nelle sue esperienze passate sul piccolo schermo, dei momenti di incredibile leggerezza e divertimento.

A sancire l’eliminazione pare ci sia un trascorso che si è poi rivelato cruciale per il destino dell’entusiasmante cinquantaquattrenne. Si tratta di un litigio con la naufraga ed artista musicale, Lara Sajen.

La discussione potrebbe infatti aver sfavorito notevolmente la presenza di Valeria nel gioco. Eppure, il ricordo del suo pressoché impeccabile utilizzo della lingua spagnola e del suo latente umorismo potrebbe restare, nonostante la sua futura assenza, nel cuore di moltissimo telespettatori della penisola italiana come soprattutto in quella iberica.