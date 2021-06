“Un Posto al Sole” anticipazioni 2 giugno: il piano di Jimmy e di Renato

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata del 2 giugno: mentre i Cantieri vanno sempre più in rovina, arriva un nuovo giochino a Palazzo Palladini che mette Raffaele in crisi…

I Cantieri sono sempre più in rovina: nonostante il ritorno di Marina Giordano, le cose sembrano andare sempre peggio. Infatti Pietro Abbate è intento a chiudere immediatamente la trattativa per uscirne con la gloria e la vittoria. Questo non succederà fin quando non riuscirà ad incastrare anche la Giordano nel suo intento di rovinare tutti: chi riuscirà a vincere questa terribile battaglia?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Vittorio, intanto, ha deciso di vendicarsi con Alex raggiungendo Speranza e baciandola così, senza preavviso. La ragazza si è innamorata di lui dal primo momento in cui lo ha visto e probabilmente ha idealizzato troppo il giovane Del Bue, che non ha rinunciato ad andare a Madrid per lei così come può sembrare, ma semplicemente l’ha usata come seconda scelta e soprattutto per distrarsi quando ha scoperto che Alex in Spagna ha conosciuto un ragazzo e si è innamorata, dimenticando così Vittorio. Come reagirà Speranza al bacio? Capirà quello che sta succedendo o si fiderà di lui senza pensarci?

Jimmy ha chiesto un regalo al nonno: un drone. Se Renato non aveva intenzione di regalarglielo, ha cambiato idea quando suo nipote gli ha rivelato che con questo aggeggio avrebbe potuto spiare Raffaele durante le sue ore di lavoro. Il portiere scoprirà quello che sta succedendo o resterà ignaro di tutto?