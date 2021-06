“Uomini e donne” cala il sipario: quando tornerà in onda

Uomini e Donne non andrà in onda oggi. Il format di Maria de Filippi non anima il pomeriggio come di consueto. Scopriamo maggiori dettagli.

Uomini e Donne non anima il pomeriggio di oggi? Gli appassionati del programma devono rinunciare al consueto appuntamento con il format di Maria De Filippi? In onda dal 1996, la storica trasmissione targata canale 5 si è aggiudicata nel corso degli anni un successo incredibile. Edizione dopo edizione ha intrattenuto il pubblico nella fascia pomeridiana.

Nei suoi studi sono nati amori e incredibili storie perdurate nel tempo, trasformate talvolta in matrimoni e famiglie. Sovente è stato un trampolino di lancio per personaggi diventati famosissimi. Emblematico il caso di Giulia De Lellis diventata tra le influencer più note a livello italiano. L’ultima edizione, tra tono classico e over, ha riscosso ascolti da record confermando il primato del programma nel panorama televisivo del daytime.

La stagione si è conclusa con lo studio colorato dai petali per la scelta di Giacomo Czeny. Il tronista ha puntato tutto su Martina Grado ricevendo un bel sì. Con l’arrivo della stagione calda il programma si interrompe come ogni anno per la pausa estiva. Venerdì scorso è andata in onda l’ultima puntata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maria De Filippi, annuncio improvviso: “Siamo alla fine”

Uomini e donne: nell’aria novità dopo l’estate

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Uomini e donne non andrà oggi in onda per via della fine del format dettata dalla pausa estiva. Al suo posto arriva Mr Wrong, la serie turca che ha come protagonista Can Yaman seguita poi da Love is in the air.

Per tornare a vedere gli intrighi e le storie del salotto di Maria De Filippi bisognerà aspettare settembre. Tanta è la curiosità per scoprire chi sarà seduto sul trono rosso. Sul web spiccano alcune ipotesi tra cui quelle dell’ex corteggiatrice di Czerny, Carolina Ronca, e dell’ex corteggiatrice di Mollicone, Eugenica Rigotti. Le due concorrenti erano infatti molto apprezzate dal pubblico e inoltre nel passato sono stati svariati i casi di corteggiatrici divenute poi troniste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Per quanto riguarda invece il format del trono over era nell’aria un possibile addio di Gemma, star del programma, tuttavia poi smentito. Per scoprire di più sugli sviluppi della nuova stagione dell’amato format bisognerà far passare l’estate.