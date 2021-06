“Uomini e Donne”, il cambiamento della tronista: 28 kg in più

“Uomini e Donne”: la bella del programma esce allo scoperto e ammette di essere ingrassata. Tutti la guardano e la criticano

“Uomini e Donne” è giunto al termine per questa edizione ma del programma e dei suoi protagonisti si parla sempre, anche quando si chiudono i battenti o quando di tempo ne è passato rispetto alla partecipazione di alcuni concorrenti.

Ci sono alcuni volti che scompaiono per sempre, altri invece che diventano nomi noti e seguiti dello spettacolo e poi c’è chi, per svariate ragioni, torna sotto i riflettori per dei motivi particolari.

È quello che è successo ad una ex tronista del programma ideato da Maria De Filippi che ha attirato l’attenzione per via del suo cambiamento fisico. Ben 28 kg in più ed un messaggio di positività alle donne che devono vedersi belle per quello che sono.

“Uomini e Donne”, la tronista ammette: “Ho provato imbarazzo”

È Anna Munafò l’ex tronista di “Uomini e Donne” che ieri ha voluto parlare tramite i social dopo un lungo periodo di silenzio. Protagonista dell’edizione 2013-14, Anna nel programma di Maria De Filippi scelse Emanuele Trimarchi con il quale rimase veramente poco insieme. Per lei anche un breve flirt con Tomaso Trussardi, poi il matrimonio con Giuseppe Saporita e la nascita del piccolo Michael.

L’ex tronista si è sfogata in un post su Instagram nel quale ha raccontato la sua esperienza. Prima uscita dopo un lungo periodo in casa per via della pandemia. Anna si è sentita osservata e giudicata da tutti. E così ha deciso di raccontarlo.

“Non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti” ha spiegato la bella siciliana. Lei non si nasconde e ammette: “Si, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero”.

Poi però non si lascia prendere dei cattivi pensieri e lancia un messaggio di positività a tutte le donne: “Siamo belle a prescindere ❤️❤️ anzi bellissime 🤣🤣💖❤️”.