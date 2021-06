“Uomini e Donne”, Matteo Ranieri tornerà? Parla Gemma Galgani

Il futuro di Matteo Ranieri, ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, è rimasto in bilico fino ad oggi. Vera Galgani si cimenta in uno spoiler.

E’ stata indubbia fino a questo momento la presenza nella prossima edizione del programma, condotto da Maria De Filippi di “Uomini e Donne”, dell’atleta di Grappling ed ex corteggiatore Matteo Ranieri. Qualcosa però si sarebbe smosso proprio nelle ultime ore, garantendo un interessante spoiler sulle puntata che andranno in onda a partire da metà settembre 2021.

A parlare recentemente in favore del prossimo futuro dell’atleta genovese nato sotto il segno dello Scorpione, sarà la stessa veterana della trasmissione. Proprio a ridosso con la conclusione dell’ultimo appuntamento con il romantico show Mediaset, avvenuto lo scorso venerdì 28 maggio, Gemma Galgani apertamente si espone in tal merito.

“Uomini e Donne”, sul futuro di Matteo Ranieri: parla Gemma Galgani

Alla domanda ridondante delle sue fan sull’effettiva presenza del ventottenne dall’irresistibile ironia nella prossima edizione, celebre ad oggi soprattutto per il suo primo vittorioso approccio in trasmissione con la bellissima, Sophie Codegoni, risponde ad arte la beniamina di Maria, nonché nota mistica Gemma Galgani.

Secondo le indiscrezioni emerse da alcuni profili social legati ad importanti esponenti del programma, fra cui la stessa Gemma, pare che si stia preparando una trasformazione di ruolo per Matteo. Con moltissima probabilità la sua presenza sarà infatti confermata, ed accogliendo la felice responsabilità di diventarne tronista. Gemma ha dichiarato, infatti, a tal proposito: “Mi piacerebbe tantissimo, se lo merita!”.

Insomma, in seguito all’inattesa quanto prematura rottura con Sophie, ed il rispettivo schieramento dei telespettatori dalla parte di Ranieri, non ci sarebbe spazio per l’insorgere di altri dubbi sulla vicenda. Esaudendo in tal modo i loro desideri, Matteo secondo una moltitudine di pareri sarà dunque confermato. Ora non resta che attendere il verdetto finale da parte dello show.