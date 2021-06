Valentina Vignali di spalle, gambe scoperte: che visione – FOTO

Valentina Vignali ha postato online una fotografia decisamente interessante ed intrigante: la foto di spalle cattura l’interesse dei followers.

Valentina Vignali, come testimoniato sui social network, ha da poco compiuto trent’anni. La splendida cestista è anche una modella ricercatissima, una testimonial di livello e un’ influencer seguitissima. Non a caso i numeri che vanta su Instagram sono strabilianti: il suo account possiede 2,3 milioni di followers.

La nativa di Rimini, ogni giorno, infiamma il web con i suoi scatti esagerati. La classe 1991, poco fa, ha condiviso online una fotografia in cui è completamente di spalle con una gonna cortissima. La giocatrice di basket si trova a Roma, precisamente nella piazza della Fontana di Trevi.

Valentina Vignali di spalle, gambe scoperte: visione pazzesca

Valentina ha realizzato il suo scatto proprio con uno sfondo meraviglioso, formato dalla più celebre fontana di Roma: quella di Trevi. Le statue sono mastodontiche e i giochi di luce sono come al solito spettacolari. “Sei sempre bellissima”, ha scritto la cestista riferendosi appunto a tutto quello che ha davanti.

La neo 30enne è completamente di spalle e indossa un vestitino cortissimo che scopre le sue magnifiche gambe. I suoi capelli sono come al solito lunghissimi e luminosissimi. Il post ha quasi raggiunto 20mila likes e ha da tempo superato la quota dei 30 commenti. Ovviamente gli utenti stanno inondando il post di complimenti e di apprezzamenti.

La Vignali non passa mai di certo inosservata sui social network: tra abiti da urlo e costumini sexy, le sue curve mozzafiato sono spesso piazzate in primissimo piano. Anche in occasione del suo ultimo compleanno, l’emiliana ha indossato un vestito con uno spacco estremamente profondo e sensuale.