Accadde oggi. Il 2 Giugno è il 153° giorno del calendario gregoriano. Mancano 212 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 2 Giugno è la Festa della Repubblica Italiana che cade ogni anno in questa data per ricordare referendum istituzionale del 1946. Si ricordano Sant’Erasmo di Formia, vescovo e martire, Sant’Eugenio I, Papa, i Santi Marcellino e Pietro e San Nicola Pellegrino.

1094 – Morte di San Nicola Pellegrino, patrono della città di Trani

1537 – Papa Paolo III emette la bolla “Veritas Ipsa” che condanna il commercio di schiavi

1740 – Nasce lo scrittore francese Marchese De Sade

1751 – Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica “Magno Cum Animi”, in cui pone il divieto di celebrare messa in luoghi non autorizzati o nelle case private

1800 – Prima vaccinazione contro il vaiolo nel Nord America

1835 – Nasce Papa Pio X

1840 – Nasce lo scrittore inglese Thomas Hardy

1858 – Avvistata per la prima volta la Cometa Donati

1865 – Fine della Guerra di secessione americana a Galveston (Texas)

1882 – Muore a Caprera il rivolzionario Giuseppe Garibaldi

1886 – Il 22° e 24° presidente degli USA Grover Cleveland sposa Frances Folsom nella Casa Bianca

1912 – Fondata la casa di produzione cinematografica Universal Studios

1924 – I nativi americani nati all’interno dei confini degli USA ottengono la cittadinanza statunitense

1941 – Nasce il batterista dei Rolling Stones Charles Watts

1946 – Con un referendum istituzionale gli italiani decidono di trasformare l’Italia da monarchia a repubblica

1953 – Incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC

1954 – Il senatore Joseph McCarthy asserisce che i comunisti si siano infiltrati nella CIA

1960 – Nasce il cantante degli Spandau Ballet, Tony Hadley

1970 – Nasce l’attore e conduttore televisivo Walter Nudo

1977 – Nasce l’attore statunitense Zachary Quinto

1979 – Papa Giovanni Paolo II ritorna nella sua patria, la Polonia, diventando il primo Papa a visitare un paese comunista

1981 – Muore il cantautore Rino Gaetano

1987 – Muore il chitarrista e concertista Andrés Segovia

1997 – Il terrorista Timothy McVeigh viene condannato per 15 capi di omicidio per il suo ruolo nell’Attentato di Oklahoma City

2001 – Ripristinata in Italia la Festa della Repubblica

2003 – L’ESA (Agenzia spaziale europea) lancia la sonda Mars Express

2020 – Muore il giornalista e scrittore Roberto Gervaso