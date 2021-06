Alberto Matano, sapete in cosa è laureato? Quello che non ti aspetti

Alberto Matano oltre la carriera, in cosa è laureato? Una curiosità sulla vita del presentatore che lascia tutti sorpresi

È uno dei giornalisti più amati del piccolo schermo grazie alla sua bravura e al suo fascino con il quale è riuscito a conquistare tutti. Ogni pomeriggio lo vediamo in tv al timone di uno dei programmi più seguiti della televisione di Stato, “La vita in diretta”.

Parliamo di Alberto Matano, il bello e bravo giornalista del Tg1 che da due anni a questa parte ha scelto la strada della conduzione. Matano è molto riservato ed i suoi fan cercano di sapere sempre qualcosa in più su di lui.

Vi siete mai chiesti in cosa è laureato? La risposta, molto curiosa, è quella che nessuno si aspetta.

Alberto Matano, gli studi e il lavoro

In molti penseranno che Alberto Matano abbia seguito un percorso di studi classico, legato alle materie umanistiche che con il tempo, lo studio e la dedizione lo ha portato alla carriera di giornalista. Nulla di tutto questo. Il suo percorso di studi non è stato così lineare.

Il conduttore de “La vita in diretta”, dalla Calabria, sua terra d’origine, si è trasferito a Roma. Ha studiato alla Sapienza iscrivendosi ad un corso di studi che non ha scelto lui. Sono stati i suoi genitori, infatti, ad indirizzarlo verso la facoltà di Giurisprudenza. Volevano per lui un futuro roseo e una professione che gli permettesse di affermarsi.

A Matano il mondo della legge però non è mai piaciuto veramente. Il suo sogno era quello di diventare un giornalista e il tempo gli ha dato ragione. Quando era ancora uno studente collaborava già con una rivista e dopo la laurea, nel 1995, ha scelto di seguire il mondo della comunicazione.

Tutto il resto lo sappiamo. Con impegno e dedizione è arrivato al Tg 1 come mezzobusto e non solo, e due anni fa il salto verso la conduzione dello storico programma di Rai 1.

Alberto Matano sapeva quello che voleva, ha perseverato ed è riuscito a costruirsi una carriera solida e forte.