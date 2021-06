Antonella Fiordelisi si rilassa al mare, esagerata in costume – VIDEO

Giornata di sole e relax per la splendida Antonella Fiordelisi, si esibisce in costume in un breve video sul web.

Tra le influencer più popolari e accattivanti su Instagram, c’è sicuramente Antonella Fiordelisi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Antonella gode di una certa fama per diversi motivi. Schermitrice, con un passato anche nella nazionale Under 20, abbiamo potuto ammirarla anche in programmi televisivi come ‘Temptation Island’.

Presenza piuttosto fissa inoltre nel mondo del gossip negli ultimi anni per la sua tormentata relazione con Francesco Chiofalo, che si è interrotta di recente. In passato, è stata anche protagonista di una accesa discussione con Elisabetta Gregoraci.

Insomma, un personaggio in ascesa nel mondo dello showbusiness. Oltre a una bellezza davvero con pochi eguali, che la rende una delle più cliccate del web. E con l’arrivo dell’estate, pronta davvero a scatenarsi.

Antonella Fiordelisi, il bikini è da urlo: curve da favola, Instagram impazzisce

SE VUOI VEDERE ANTONELLA IN COSTUME VAI SU SUCCESSIVO