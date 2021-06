Barbara D’Urso in love, colta in flagrante dai paparazzi. Chi è il suo nuovo amore? – FOTO

Barbara D’Urso esce allo scoperto. Dopo tanti pettegolezzi finalmente si mostra con il suo nuovo amore. Scopriamo di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Chiusura di stagione poco felice per Barbara D’Urso. La popolare conduttrice in forza alle reti Mediaset ha subito un vertiginoso calo di ascolti che faranno decisamente cambiare le carte in tavola per lei con l’avvio dei programmi in autunno.

“Live non è la D’Urso” è stato, infatti, chiuso precocemente rispetto alla tabella di marcia. Scricchiola anche “Domenica Live” che, a quanto pare, non è menzionato nel palinsesto dei canali del biscione. A Carmelita rimane, dunque, solo “Pomeriggio 5″.

Corrono voci non ancora confermate sui volti che potrebbero sostituire la D’Urso. Escono pezzi da novanta come Lorella Cuccarini che abbiamo visto ultimamente impegnata nelle vesti di coach e membro della commissione di ballo nel talent show “Amici di Maria De Filippi”. Oltre a lei si parla anche di Elisa Isoardi, fresca reduce de “L’Isola dei famosi”, che avrebbe detto addio a casa RAI.

Barbara D’Urso: la vita privata a gonfie vele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale)

La vita, si sa, è una ruota che gira. Se dal punto di vista lavorativo le cose non sembrano andare troppo bene per Barbara D’Urso, caso contrario riguarda la sua sfera privata.

A quanto pare, la relazione con un uomo che le ha recentemente rubato il cuore procede sulla strada giusta. Di chi si tratta?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Hot baby”, Alessia Marcuzzi mette ko lo studio: l’abito in pizzo trasparente è da infarto – VIDEO

La presentatrice di “Pomeriggio 5” si accompagna da tempo a Francesco Zangrillo, un assicuratore. Il cognome evoca quello dell’ormai conosciutissimo primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo; in realtà, tra i due non esiste alcun legame di parentela.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Stefano De Martino fidanzato? Spunta il nome di una famosa top model

La relazione tra Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo risale a circa sei mesi fa. I due si sarebbero conosciuti nel mese di Dicembre e avrebbero trascorso insieme anche le vacanze natalizie. Fino a ora non c’era stata nessuna conferma sicura riguardo il loro rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il settimanale “Oggi” ha però pubblicato una serie di foto inequivocabili che li vedono romanticamente a cena al ristorante La Briciola, nel centro di Milano. L’uomo era stato paparazzato insieme a lei anche durante i festeggiamenti per il suo compleanno, lo scorso 7 Maggio. Tengono molto alla loro privacy, tuttavia non sono riusciti a depistare alcuni attenti fotografi.