“Beautiful”, anticipazioni puntata 3 giugno: il matrimonio si farà?

Beautiful, anticipazioni 3 giugno: più di una persona è convinta che il matrimonio di Thomas e Zoe non si farà.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam chiedere ad Hope di sposarlo nel salotto di Steffy. La Forrester è rimasta particolarmente delusa dalla scelta dello Spencer, ma ha comunque deciso di concentrare tutte le sue energie nell’impedire a Thomas di sposare Zoe. Più di una persona, infatti, ha capito che il giovane stilista non ama davvero la modella, ma sta facendo tutto questo per far ingelosire Hope. Nel frattempo Brooke e Bill si sono baciati, riportando alla mente molti ricordi del loro passato. Nonostante l’innegabile attrazione che c’è tra di loro, i due hanno però deciso di tornare dai loro partner, per salvare i rispettivi matrimoni.

Beautiful, anticipazioni 3 giugno: Bill ripensa al bacio

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas sarà convito che Hope interromperà il matrimonio. Per questo non ascolterà il consiglio di Vinny, che cercherà di fermalo dallo sposare una donna che non ama e portare allo stremo la pazienza di Douglas. Zoe, nel frattempo, deciderà di ignorare gli avvertimenti di Brooke ed andare fino in fondo con il matrimonio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Bill non riuscirà a dimenticare il bacio con Brooke. Lo Spencer parlerà con il figlio Wyatt del matrimonio in atto a casa Forrester. Anche lui si dirà convinto che alla fine la cerimonia non si farà.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 3 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.