Eleonora Incardona è ormai un vulcano in eruzione e le sue foto fanno il giro del web. I fan impazziscono per le sue forme, che spettacolo

Eleonora Incardona è una delle influencer più gettonate degli ultimi tempi. Sta crescendo molto e su Instagram i fan aumentano giorno dopo giorno, sono arrivati a quasi cinquecento mila.

Una delle sue più grandi passioni? Lo sport a cui non rinuncia mai, neanche nelle giornate piene. Riesce sempre a ritagliarsi del tempo per una seduta di allenamento e i risultati si notano. Il web impazzisce per le sue forme che ormai sono diventate virali come le sue foto.

Eleonora Incardona: post corsa, un incanto – FOTO

