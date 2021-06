“Che bel panorama” Elisabetta Gregoraci è una dea a cavalcioni – FOTO

Con la sua posa atletica in riva al mare Elisabetta Gregoraci è un panorama idilliaco. Una dea a cavalcioni.

L’infinitamente carismatica soubrette dalla bellezza mediterranea, Elisabetta Gregoraci, appare secondo l’opinione dei suoi ammiratori come “unica” nel suo genere nella posa a cavalcioni condivisa nella mattina di oggi.

In occasione della Festa della Repubblica la showgirl, classe 1980, si è concessa una rilassante giornata in riva al mare. E per rivolgere i suoi auguri sentiti auguri ai numerosi fan, ha deciso di condividere la sua immagine sorridente accompagnata in didascalia da dolci parole. Scopriamo più avanti di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci, “unica” nella nella posa a cavalcioni: è una dea

