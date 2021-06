Carlo Conti e l’importante messaggio lanciato su Instagram: la sua riflessione

Carlo Conti ha rilasciato un messaggio su Instagram di essenziale importanza. Le parole del conduttore che emozionano e inducono a profonde riflessioni

Presentatore e autore televisivo tra i più apprezzati, un vero punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, Carlo Conti rappresenta un simbolo per milioni di telespettatori. Per queste ragioni, le sue parole già sufficientemente forti, risultano ancora più potenti, e risuonano per tutto il web.

Nell’occasione della giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, il conduttore lancia un importantissimo messaggio. Ricorre il 75esimo anniversario della data in cui fu indetto il referendum istituzionale del 1946, quando i cittadini vennero chiamati a votare, per la prima volta le donne, per scegliere tra monarchia e repubblica dopo il ventennio di dittatura fascista.

Carlo Conti impone un momento di riflessione a tutti, per celebrare una data importante per il nostro Paese, ma soprattutto la memoria di chi lo ha reso per noi più libero e democratico.

Carlo Conti: “Non dimentichiamo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

La locandina affissa al muro proclama la nascita della Repubblica Italiana e la gente si sofferma per strada a osservare l’obiettivo raggiunto, questa l’immagine storica ed iconica condivisa da Carlo Conti su Instagram in occasione della una giornata speciale.

Il 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica Italiana, e il conduttore vuole esprimere un pensiero che non solo celebri l’anniversario della nostra Repubblica, ma soprattutto le persone che si sono battute in suo nome: “2/6/1946 nasce la repubblica italiana ! Non dimentichiamo mai gli uomini e le donne che hanno sacrificato la loro vita per il nostro paese, per consegnarci un paese libero e democratico“.

Il conduttore induce a un momento di riflessione al quale è essenziale dedicare una porzione del nostro tempo, per comprenderne l’importanza e la diretta causalità nel nostro presente, il cui disegno completo ci è fornito solo dalla storia.