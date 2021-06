Carolina Stramare è sicuramente tra le Miss più belle degli ultimi anni e questa sequenza di foto lo dimostra chiaramente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Prosegue senza sosta la carriera di Carolina Stramare. La Miss dagli occhi di ghiaccio è infatti alle prese con diversi progetti, molto richiesta tra i principali brand di moda. Ogni post è un’occasione per ammirarla e per contemplarne la bellezza che si sta evolvendo nel tempo e nel suo ultimo post lo si vede chiaramente…ma andiamo con ordine.

Abbiamo già annunciato giorni fa come Carolina tra uno shooting ed un altro è testimonial di Guess, il famoso brand di moda che propone capi per donne che amano distinguersi pur rimanendo sempre trendy. Questi scatti – di cui sopra il post di riferimento – la vedono in outfit estivi bellissimi che ne esaltano la bellezza, anche se a dirla tutta basta poco alla modella per essere al top.

Le misure perfette le consentono infatti di indossare qualsiasi abito…è sempre fantastica ed i fans notano questa sua versatilità amandola sempre più, tanto da vedere il suo numero di followers crescere progressivamente.

Carolina Stramare, corpo in trasformazione?

