Momenti terrificanti in un circo: leonessa attacca il domatore in scena

Leonessa attacca il proprio domatore. Scene terrificanti si sono svolte davanti al pubblico, atterrito e sconvolto per quanto stava avvenendo di fronte ai suoi occhi. L’epilogo

Una notizia sconvolgente arriva dalla Russia, precisamente dalla regione di Novosbirsk. Alcune scene raccapriccianti sono state riprese e poi diffuse da uno spettatore che stava assistendo a uno spettacolo proposto da un circo locale.

Durante il classico numero con il domatore di leoni, un esemplare di sesso femminile, si è scagliato contro l’uomo davanti agli occhi del pubblico terrorizzato per quanto stava avvenendo di fronte ai suoi occhi, causando ripercussioni pesanti.

Cosa è avvenuto nel dettaglio e come si è conclusa la vicenda.

Leonessa al circo attacca il proprio domatore di fronte al pubblico

L’attacco da parte della leonessa si è svolto nel circo di Moshkovo, nella regione russa di Novosbirsk.

Due esemplari di sesso femminile di nome Vega e Santa sono entrate in scena con il loro domatore, il signor Maxim Orlov. Senza alcun preavviso o motivo scatenante, all’improvviso, Vega si è girata verso l’allenatore, sbranandolo e causandogli ingenti ferite a braccia e gambe.

Nelle immagini realizzate da una persona presente tra il pubblico si vede l’uomo che cerca di combattere contro l’animale che, a più riprese, lo attacca senza pietà. Secondo le testimonianze, era presente anche una donna incinta che ha subito una crisi epilettica per lo shock a causa di ciò che stava accadendo.

Una testimone ha dichiarato: “Le leonesse sono impazzite. Quando siamo scappati, si è sentito un ruggito selvaggio da parte delle leonesse”.

Il domatore è stato soccorso immediatamente e portato in ospedale, è sopravvissuto al feroce attacco. Maxim Orlov ha commentato in questo modo: “Casi come questo sono molto rari, ma gli animali sono animali. Vega ha cinque anni ed è stata ribelle fin dall’infanzia.”

La leonessa non si esibirà nuovamente e sarà condotta in uno zoo che si prenderà cura di lei. La vicenda riapre nuovamente la spinosa e controversa questione dell’impiego di animali nei circhi, costretti a innaturali allenamenti ed esrcizi umilianti per le loro specie.