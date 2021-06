Scontro tra due auto sulla statale: morto un ragazzo, due feriti gravi

Durante la scorsa notte, in un incidente stradale sulla Statale Regina a San Siro (Como), un ragazzo di 20 anni è morto ed altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

Un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita durante la scorsa notte in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Statale Regina nel territorio di San Siro, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni, la vittima viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata con un’altra vettura. Nell’impatto sono rimasti feriti gravemente anche un ragazzo di 22 anni ed una terza persona, di cui non si conoscono le generalità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Como, scontro tra due auto lungo la statale Regina: morto un 20enne, due feriti gravi

Un morto e due feriti gravi. Questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte, tra martedì 1 e mercoledì 2 giugno, sulla strada statale 340 Regina a San Siro, comune in provincia di Como.

A perdere la vita un ragazzo di 20 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. Secondo una prima ricostruzione, come riportata la redazione locale de La Provincia di Como, il 20enne si trovava a bordo di un’auto scontratasi con un’altra vettura. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla vittima.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco di Dongo ed il personale medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il 20enne non c’è stato nulla da fare: lo staff sanitario ha potuto solo constatarne il decesso.

Soccorse altre due persone rimaste ferite gravemente: un ragazzo di 22 anni ed un’altra persona di cui non si conosce l’età. Uno, scrive La Provincia di Como, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso presso l’ospedale di Circolo di Varese, l’altro al pronto soccorso dell’ospedale di Gravedona.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Menaggio che hanno svolto i rilievi del caso per chiarire con esattezza la dinamica del tragico scontro ed accertare eventuali responsabilità. Non è chiaro ancora come le due auto siano entrate in collisione.