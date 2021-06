Cristina Buccino la FOTO che ti fa innamorare, esplosione di sensualità

La bella Cristina Buccino ha condiviso tre foto su instagram ed è meravigliosa e sensuale, ogni dettaglio cattura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina Buccino è splendida su instagram in tre foto dopo appare in primo piano. I capelli davanti al viso sono sensuali, come il seno prorompente che fuoriesce dalla canottiera troppo stretta. Nell’ultima foto sorride alla fotocamera e fa innamorare. I commenti sono molti e tutti positivi:”Pazzesca”, “La mia Dea”, “Sei incredibile”. La showgirl ci tiene molto alla cura del suo corpo tra prodotti di bellezza e attività fisica. Per questo è sempre così meravigliosa.

Cristina Buccino da modella a imprenditrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La Buccino è passata dall’essere lei modella e testimonial di prodotti, a creare lei stesa dei prodotti. La showgirl ama la cura del corpo sotto ogni punto di vista, dai prodotti cosmetici per la pelle all’attività fisica per mantenere il corpo allenato e tonico. Riguardo la prima, ha avviato un suo marchio di cosmetici insieme alla sue due sorelle. Si chiama MCD Beauty life, come le iniziali dei loro nomi. Maria Teresa, Cristina e Donatella Buccino. Le tre sorelle che sono una più bella dell’altra, hanno quindi aperto dei negozi dove vendono i loro prodotti per la pelle. Spesso Cristina mostra sul suo profilo instagram alcuni dei prodotti che vendono.

Come la Maschera per il viso curata sia nell’aspetto estetico che nel trattamento che offre. Poi ci sono diversi sieri per la pelle, tonici, esfolianti e cerotti per ridurre le borse sotto agli occhi. Insomma cosmetici al completo per un visto sempre ben idratato e curato. La forza dei loro prodotti deriva anche dal fatto che sono interamente Made in Italy, 100% derivati da elementi naturali e Vegan friendly, i prodotti non sono testati sugli animali. Tutti aspetti che ad oggi sono molto apprezzati dai consumatori. Al momento il profilo del marchio è seguito da 6.875 persone ma indubbiamente crescerà quando si parlerà di più dei prodotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La Buccino poi ama prendersi cura del suo corpo anche, e lo fa praticando attività fisica a casa e Kickboxing con un maestro. Il risultato è un addome scolpito e un corpo forte e tonico. Chiaramente anche la sua alimentazione contribuisce, tante proteine e verdure.