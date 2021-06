Diletta Leotta assurda su Instagram: la conduttrice ha postato tra le stories alcuni contenuti da urlo in cui indossa un bikini esplosivo.

Diletta Leotta è la conduttrice sportiva più famosa in Italia. La siciliana raggiunse il successo qualche anno fa presentando su Sky Sport lo speciale dedicato alla serie B. Da quell’esperienza, la carriera della nativa di Catania ha preso un volo incredibile. La 29enne sta infiammando il web con i suoi primi scatti in bikini. L’estate per lei è già iniziata.

Diletta, poco fa, ha mandato in estasi i suoi followers pubblicando alcuni video da arresto cardiocircolatorio nelle sue stories. Il bikini utilizzato dalla giornalista è decisamente esplosivo e le sue forme in primo piano sono spettacolari.

Diletta Leotta esplosiva in bikini: décolleté mostruoso

