“Don Matteo 13”, sorpresa sul set. Riconferma nel cast per Insinna

Sono iniziate le riprese di una delle serie televisive più amate dagli italiani, Don Matteo 13. Una sorpresa inaspettata ha sconvolto gli attori ignari di tutto.

Finalmente ci siamo, le riprese di “Don Matteo 13” sono iniziate. La storica serie televisiva in onda su Rai 1 è amatissima dal pubblico italiano e i fan non vedono l’ora di guardare le nuove puntate.

I veterani di “Don Matteo 13” possono tirare un sospiro di sollievo, ad interpretare il prete detective sarà sempre Terence Hill in bilico fino all’ultimo. La notizia di una sua rinuncia al set fece molto scalpore ed il suo nome si palleggiava con quello di Raoul Bova.

Ma la conferma di Terence Hill non è l’unica nota positiva, infatti nel cast sono previsti degli ingresso davvero eccellenti.

Un nuovo inizio inaspettato per un attore davvero amato dagli italiani

Se inizialmente il nome di Raoul Bova era comparso come possibile sostituto di Terence Hill ora non c’è più dubbio, Raoul ci sarà ed interpreterà un nuovo copione. Infatti il bello e impossibile Raoul, reduce da un altro successo televisivo, vestirà i panni di un giovane sacerdote al primo incarico.

Un’altra sorpresa che ha scatenato i fan riguarda Flavio Insinna, il conduttore ha riconfermato la sua presenza nella serie vestendo i panni del Capitano Anceschi.

Se la possibile presenza di Raoul Bova era stata inaspettata quella di Flavio Insinna lo è stata molto di più. L’attrice Milena Miconi, attualmente non riconfermata nel cast e che ha interpretato per anni il ruolo di Primo Cittadino di Gubbio ha spiegato come mai c’è stato tanto stupore per il conduttore Rai.

La bella e talentuosa Milena Miconi è stata intervistata da Fanpage ed ha dichiarato che non sapeva nulla del ritorno di Flavio: “Con Flavio Insinna ci siamo sentiti, ma non mi ha detto niente. Evidentemente ha ritenuto opportuno non farlo o magari non lo sapeva ancora”.

L’attrice è rimasta molto sorpresa del fatto che l’amico e collega non le avesse detto niente in merito ad una cosa così importante. Ma tra i due sembra scorrere buon sangue ed il rapporto di amicizia sembra essere quello di sempre.