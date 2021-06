Elisa Isoardi, pronto per lei un programma in Mediaset: quando partirà

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi è pronta a tornare a condurre e lo farà approdando in Mediaset

È stata una delle protagoniste della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, nonostante si sia trovata costretta ad abbandonare il gioco a causa di un infortunio all’occhio. Elisa Isoardi ha affascinato i telespettatori con la sua determinazione e schiettezza, conquistando anche il pubblico estero. Conclusa la sua avventura con il reality ora si prepara ad approdare anche come presentatrice in Mediaset, dopo diversi anni passati in Rai. È stato annunciato di cosa si occuperà e quando la si potrà rivedere sullo schermo televisivo.

Il nuovo programma di Elisa Isoardi: sarà la regina dei weekend

Ha intrattenuto il pubblico con “La prova del cuoco” per diversi anni, accompagnando il programma alla sua chiusura. Ora Elisa Isoardi è pronta a rimettersi in gioco e questa volta lo farà proprio in Mediaset. Dopo diverse indiscrezioni riguardanti futuri progetti ora sembra essere ufficiale: è pronto per lei un programma che la vedrà al timone di un contenuto di informazione e intrattenimento.

Prenderà il via a settembre su Canale 5 e occuperà la fascia mattutina che nel corso della settimana spetta a Federica Panicucci con “Mattino 5”. Ogni weekend Elisa Isoardi guiderà un programma tutto suo e non sarà da sola. Al suo fianco un giornalista noto in casa Mediaset ma che al momento risulta ancora ignoto.

La stessa Isoardi dopo l’esperienza nel reality aveva annunciato di star lavorando a nuovi progetti e che presto avrebbe avuto delle novità da condividere. Sembra quindi che il contratto con l’azienda sia stato ufficializzato e che per lei in autunno si apra ufficialmente un nuovo capitolo.

Un periodo piuttosto positivo per Elisa che ha condiviso su Instagram uno scatto accompagnato da una frase di Gandhi proprio sulla felicità.