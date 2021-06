Eva ha appena condiviso una nuova fotografia bollente su Instagram: la star ungherese è un’esplosione d’eros.

Eva è sicuramente inarrestabile sui social network: l’ex stella dei film a luci rosse non conosce limiti e continua a lasciare i suoi ammiratori senza fiato. Sembra proprio che per lei gli anni non passino mai: la nativa di Gyor è in uno stato di forma incredibile e il suo corpo è sempre più allenato ed esplosivo.

La splendida showgirl ha 48 anni ma ha un fisico che farebbe invidia anche alle ventenni. Fisico che non intende proprio nascondere: i suoi scatti piccanti e bollenti in cui mette in mostra le sue curve strepitose fanno sempre il pieno di likes e commenti. Eva, poco fa, ha condiviso un nuovo post da urlo.

Eva fa sognare i followers: gambe da cardiopalma

Eva, ancora una volta, lascia senza fiato i suoi followers condividendo uno scatto stupefacente. Come al solito, la showgirl di origini ungheresi si copre ben poco: le sue gambe favolose sono proprio in bella vista e mandano in subbuglio i network. Lo stacco di coscia è illegale e i suoi glutei sono meravigliosi. La 48enne ha ai piedi dei tacchi estremamente seducenti.

“Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso“, ha riportato questa volta in didascalia (anche in lingua inglese). Ogni contenuto che l’ex attrice posta sui social viene accompagnato da un pensiero profondo o da una massima di vita. “Bellissima con femminilità autorevole”, “Decisamente il top”, “Uno schianto”, si legge tra i commenti.

Eva, un paio di giorni fa, si è concessa un giorno di relax in piscina. La classe 1972 indossava per l’occasione un costume a perizoma che metteva in risalto le sue natiche stratosferiche.