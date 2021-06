Federica Nargi questa volta ha davvero esagerato sui social network: la bella modella ha pubblicato uno scatto in bikini da crepacuore.

Federica Nargi iniziò la sua carriera come modella partecipando a diversi concorsi di bellezza. Nel 2007, ad esempio, si classificò all’undicesimo posto a ‘Miss Italia’. Qualche mese dopo, la romana riuscì a vincere la finale di ‘Veline’ e diventò, in coppia con Costanza Caracciolo, la velina di ‘Striscia la notizia‘. Le due hanno formato una delle coppie più amate di sempre del noto programma satirico.

Federica ha un successo incredibile anche sui social network: il suo account vanta al momento 3,8 milioni di followers. La nativa di Roma ama far impazzire i suoi innumerevoli seguaci pubblicando fotografie da brividi. L’ultimo scatto postato in rete è semplicemente devastante: la showgirl in bikini è una gioia per gli occhi.

Federica Nargi magnifica in bikini: che lato A!

Federica ha deciso di far girare la testa a tutti i suoi followers condividendo una fotografia illegale su Instagram. La 31enne indossa un bikini favoloso che mette in evidenza le sue curve da capogiro. Il suo lato A, in particolare, è in bella mostra e manda in subbuglio Instagram.

“2 giugno. Che la summer (estate) abbia inizio“, ha scritto nella didascalia. In occasione della Festa della Repubblica, la modella e showgirl ha deciso di rilassarsi al mare. Immancabili i commenti degli utenti: qualcuno sottolinea la perfezione del suo corpo e delle sue forme, altri si limitano ad osservare la sua bellezza, qualcuno invece esagera con paroloni da censura.

Qualche giorno fa la Nargi pubblicò una foto da arresto cardiocircolatorio in cui piazzo in primo piano le sue incredibili gambe. La classe 1990, per mantenersi in forma, si allena con costanza e rigore.