Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo la loro prima vera vacanza all’estero dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Nessuno dei due pensava di poter trovare l’amore quando è entrato a far parte del reality. Pierpaolo, infatti, si era infatuato di Elisabetta Gregoraci e per molte settimane credette davvero di riuscire a fare breccia nel suo cuore, ma lei fu molto chiara con lui e gli fece capire in ogni modo che tra di loro non poteva esserci altro che amicizia. Quando Elisabetta è uscita il 7 dicembre 2020, Pierpaolo ha trovato conforto tra le braccia di Giulia Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la loro prima vacanza insieme

Tra i due all’inizio non c’era altro che una splendida amicizia, ma con l’uscita di Elisabetta dalla casa si avvicinarono tantissimo fino a che non è scattato il primo bacio durante le feste natalizie. I due hanno cominciato così il loro cammino insieme che sta proseguendo a gonfie vele fuori dal reality: si considerano davvero l’anima gemella l’uno dell’altro, e sono sempre più felici e affiatati. Qualche giorno fa si sono concessi una vacanza all’estero, durata solo pochi giorni ma comunque intensa: nell’ultimo scatto pubblicato da lei sui social, infatti, sono in riva al mare, lei stretta tra le sue braccia felice e innamorata come non lo è mai stata.

“Come mi sollevi tu nessuno” scrive lei, e lui prontamente commenta: “Sempre più in alto”. Anche lui sul suo profilo ha condiviso un video dove camminano insieme sulla spiaggia, lei aggrappata alle sue spalle.