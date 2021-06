Giulia e Sangiovanni, la favola continua ma ci sono dubbi clamorosi

Giulia e Sangiovanni, ex protagonisti di “Amici”, sono ogni giorno più uniti. Recentemente, i due talenti si sono espressi in merito alla possibilità di una convivenza

Giovanissimi e all’apice del successo mediatico, Giulia e Sangiovanni formano una delle coppie più amate della scorsa edizione di “Amici”, che ha visto trionfare proprio la ballerina, mentre il fidanzato si guadagnava il secondo gradino del podio. Un rapporto nato timidamente fra i banchi della scuola di “Amici”, dove i concorrenti avevano la possibilità di viversi quotidianamente, giorno dopo giorno.

Con il ritorno alla normalità, la Stabile e Sangiovanni hanno dovuto scontrarsi con il mondo reale e con le sue limitazioni. In un’intervista a Fanpage, è stato proprio il cantante a parlare dei suoi progetti futuri, non mancando di spiegare come vanno le cose con Giulia: “Ora dobbiamo abituarci a tante situazioni“.

Giulia e Sangiovanni, dubbi sulla convivenza: le parole del cantante

Riappropriarsi delle abitudini quotidiane non è stato certamente semplice per Giulia e Sangiovanni, che per diversi mesi hanno vissuto all’interno del contesto di “Amici”. Lo stesso cantante, intervistato da Fanpage, ha spiegato come stanno realmente le cose fra lui e la ballerina, conosciuta all’interno del talent show. “Il nostro rapporto continua. Cercheremo di conoscerci anche fuori e di passare del tempo insieme” – ha esordito Sangiovanni, aggiungendo – “Eravamo abituati a vivere in quella bolla 24 ore su 24“.

Ora che entrambi hanno raggiunto un successo strepitoso, gli impegni lavorativi e personali li stanno tenendo inevitabilmente lontani. Il tempo insieme, ovviamente, è andato scemando in queste ultime settimane, ma ciò non significa che la relazione fra Giulia e Sangiovanni non proceda a gonfie vele. “Ora ci dobbiamo abituare, è una situazione diversa“, ha concluso il cantante, rispondendo anche a coloro che avevano ipotizzato una convivenza fra lui e la Stabile.

“E’ presto per convivere“, ha sentenziato Sangiovanni, non ammettendo repliche sull’argomento. Attualmente, i due ex volti di “Amici” non sarebbero pronti per compiere questo decisivo passo avanti.