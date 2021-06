GF Vip: per la prossima edizione arriva personaggio straordinario

Il Grande Fratello Vip 6 sta prendendo forma e tra opinionisti e concorrenti si sta delineando il nuovo cast della prossima edizione.

Il ‘Grande Fratello Vip’ ogni anno che passa riscuote sempre più successo e anche al timone della prossima stagione ci sarà Alfonso Signorini.

Il direttore di ‘Chi‘ grazie agli ascolti incredibili dell’edizione scorsa dove ha trionfato l’influencer milanese Tommaso Zorzi, si ripeterà anche quest’anno ed è già a lavoro per formare il nuovo cast che lo accompagnerà.

Certo è che al suo fianco in studio non ci saranno Pupo e Antonella Elia. Il cantante che sarebbe stato alla sua terza edizione consecutive ha deciso di lasciare la poltrona da opinionista per dedicarsi nuovamente alla musica a tempo pieno. Stessa scelta anche per Antonella Elia che già ha pronta una sostituta. A prendere il suo posto, infatti, la sua coinquilina del ‘Grande Fratello Vip 4′ con la quale non correva buon sangue all’interno della casa, stiamo parlando di Adriana Volpe.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Giulia e Sangiovanni, la favola continua ma ci sono dubbi clamorosi

Svelato il primo concorrente della Casa

Stando alle indiscrezioni rivelate da Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000′, il primo concorrente che varcherà la porta rossa potrebbe essere Katia Ricciarelli.

La cantante ed ex moglie di Pippo Baudo, infatti, sarebbe state la prima inquilina di Cinecittà richiesta dagli autori.

“Il progetto abbozzato sembra una certezza, Katia farà parte del cast dei vip che entreranno nella casa del Grande Fratello”, ha affermato il direttore di Novella 2000.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Sei troppo forte” Andrea Delogu, vortice di bellezza ed autoironia – FOTO

L’unica cosa che resta da chiarire è se la Ricciarelli accetterà la proposta dei vertici Mediaset o se preferirà continuare a seguire il reality dal divano di casa sua.