“Grande fratello vip”, spunta il nome di un altro concorrente

A settembre torna Alfonso Signorini con la nuova squadra del “Grande Fratello Vip”, ecco i possibili concorrenti della sesta edizione

Sembra ieri quando Tommaso Zorzi veniva incoronato vincitore e Alfonso Signorini salutava per l’ultima volta il pubblico del “Grande Fratello Vip”. Sono già passati tre mesi ed ora si pensa alla prossima stagione che inizierà a partire da settembre.

Il giornalista sarà di nuovo il conduttore del reality ed ha già in serbo tante novità, ancora nascoste ai telespettatori. Non sappiamo ancora chi saranno gli opinionisti della prossima edizione, Pupo non ci sarà mentre Antonella Elia è ancora in forse. Spuntano intanto alcuni nomi dei concorrenti.

“Grande fratello vip”: Katia Ricciarelli concorrente

Sulla sesta edizione sono state dette tante cose, tra gli ultimi aggiornamenti l’entrata nella casa di Katia Ricciarelli. Su Novella 2000 il giornalista Roberto Alessi ha annunciato: “Il progetto abbozzato sembra una certezza, Katia farà parte del cast dei vip che entreranno nella casa del Grande Fratello”.

Per il momento però la sua partecipazione è in dubbio, visto che non è stata smentita né confermata dalla cantante. C’è chi però scommetterebbe tutto sulla ritirata da parte dell’artista, molti credono che non possa vivere un’esperienza del genere.

Non è la prima volta che si parla di possibili concorrenti. Precedentemente sono spuntati i nomi di Gabriel Garko e Anna Oxa, ma attualmente i due giocatori sono stati smentiti. Sono stati proprio i diretti interessati a tirarsi indietro dalle voci che stavano già facendo il giro del web.

I fan non sono più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli della nuova edizione.

Alfonso Signorini riuscirà a mantenere alta l’asticella e la curva di ascolti e share come lo scorso anno? Dopo la sconfitta dell'”Isola dei famosi”, Mediaset punta tutto su di lui. E qualcuno pensa già a Tommaso Zorzi come opinionista.