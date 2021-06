L’Isola dei Famosi ha visto una versione di Ilary Blasi assolutamente wow: ammirarla in un abito cut out del colore più in voga per l’Estate 2021 è a dir poco terapeutico!

Spalle body e un dettaglio cut out. Eppure non sono questi i segreti dell’incantevole abito che abbiamo visto indosso a Ilary Blasi durante l’Isola dei Famosi.

La vera magia dello strepitoso look della conduttrice del programma è il colore dell’Estate 2021.

Una combo di pure tendenze moda Estate 2021: dal tessuto, al taglio al colore. Quest’ultima caratteristica è proprio il punto forte dell’outfit: una palette che sprigiona energia, vitalità, carattere, grinta ed esprime una ferma e forte personalità.

Nuance non facile da indossare, ma emblema assoluto del concetto di femminilità.

Con Ilary Blasi scopriamo il colore dell’Estate 2021

Il celebre Maestro Valentino Garavani ci insegna che questa tonalità (il rosso Valentino, per l’appunto) non è semplice da indossare ma è un colore ricco di storia e profondità di significato da essere l’unico ed indiscusso simbolo di grinta ed eleganza femminile.

Ed è proprio questa nuance ad essere la più ambita e ricercata dell’Estate 2021, che si appresta a cominciare.

E’ una sfumatura sensuale, femminile, avvincente, degna di una donna con la D maiuscola, sicura di sé stessa.

E l’abito che abbiamo di fronte concentra il colore più voluto del momento con le spalline boxy e il taglio cut out realizzando una combo irresistibile che prevede tutte le maggiori tendenze della stagione. Le spalline marcate mettono in risalto l’intera silhouette, mentre il taglio lascia scoperta la parte tra seno ed ombelico, così da non nascondere (seppur con discrezione) il fisico scultoreo di Ilary Blasi.

Molto evidentemente, quello indossato dalla moglie dell’Ex Capitano della Roma, non è un abito da passeggiate pomeridiane nel parco, ma rende decisamente onore in un evento serale o nel corso di una cerimonia.

E per tutte voi con la voglia di imitare Ilary nella scelta di un vestito lungo color rosso Valentino e dai dettagli ben definiti, cimentatevi anche nel copiare la scelta della calzatura: décolletées nere con vertiginoso tacco a spillo.

Altrimenti, via libera al sandalo con tacco leggero o a blocco.

Quante di voi saranno così coraggiose da partire alla ricerca di questo look alla Jessica Rabbit?