Justine Mattera in bikini con un’altra bellezza mozzafiato: coppia di fuoco – FOTO

Justine Mattera, in costume sulla spiaggia è uno spettacolo incredibile. Coppia di fuoco insieme a un’altra esplosiva bellezza, Instagram in tilt: strepitose

Intraprendenza, determinazione e sensualità, sono le caratteristiche di Justine Mattera che hanno contribuito a segnare un percorso fuori dal comune, dalla periferia di New York alla televisione italiana. Una storia da cinema, o meglio, da biografia, realizzata dalla showgirl e racchiusa nel suo libro “Just me“.

Un gioco di parole che la dice lunga sulle avventure contenute, che offrono una nuova chiave di lettura su una delle donne dello spettacolo più apprezzate. Come sempre impegnata, oltre all’attività letteraria, continua a praticare tantissimo sport, per uno spirito atletico imbattibile, e a sfoggiare i risultati ottenuti sui social, dove viene costantemente e sempre più seguita.

Sulla pagina Instagram, che vanta 493 mila followers, ha appena postato uno scatto in piacevole quanto inaspettata compagnia, formando una coppia esplosiva. In costume, sulla spiaggia, regala attimi di estate ai fan, che ammirano senza fiato.

Justine Mattera e Clizia Incorvaia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Bionde e bellissime, Justine Mattera e Clizia Incorvaia mettono a dura prova il cuore dei fan su Instagram in due scatti da cardiopalma. In bikini, sulla spiaggia si godono il mare e il sole in un panorama da sogno, offrendone uno ancora migliore sul social.

L’inaspettata coppia eleva alla massima potenza la bellezza restituita, entrambe esibendo una forma fisica strepitosa. Clizia Incorvaia in un bikini azzurro che ben si sposa con i suoi colori, offre la visuale della silhouette snella che evidenza l’addome scolpito, in un sorriso che travolge e incanta.

Justine Mattera in rosa, sceglie un costume intero ultra scollato, a esaltare il décolleté mozzafiato e il corpo tonificato dallo sport. Occhiali da sole, capelli al vento e spensieratezza, sono le cose in comune che condividono in un’istante, la cui immagine rappresenta la felicità.

Il post è accompagnato da una descrizione che rappresenta il concetto di amicizia nella sua più dolce espressione: “Cosa c’è di meglio di un’amica quasi più pazza di te?”

Una piacevole sorpresa per i fan, che colpiti da tanto fascino, esprimono la loro ammirazione in una serie di like e commenti per la coppia di amiche, che si afferma già la più esplosiva dell’estate, nonostante non sia ancora iniziata.