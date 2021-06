Licenziamenti, basta un messaggio su WhatsApp? Tutta la verità – VIDEO

Basta davvero un messaggio su WhatsApp per essere licenziati? Cerchiamo di capirlo insieme e chiariamoci un po’ le idee in merito.

WhatsApp è diventata la messaggistica istantanea più utilizzata negli ultimi anni, è nata nel 2009, nel corso degli anni si è evoluta ed ha riscosso sempre più interesse e successo, infatti è passata al controllo i Facebook ed ha superato in breve tempo la soglia del miliardo di utenti.

In più di un’occasione è stato utilizzato come mezzo per licenziare i dipendenti e in molti si sono chiesti se questo metodo fosse consono rispetto al vecchio pezzo di carta.

In merito si è pronunciato più di un tribunale e le sentenze lasciano senza parole.

Le sentenze dei tribunali non non lasciano alcun dubbio, essere licenziati tramite WhatsApp è possibile

Negli ultimi anni moltissimi lavoratori sono stati licenziati con un messaggio su WhatsApp, questo tipo di comunicazione è stato considerato idoneo da più di una sentenza. I giudici hanno ritenuto che il messaggio sia un mezzo valido per decretare la cessazione del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente.

In giurisprudenza esistono diversi casi di licenziamenti tramite la messaggistica, nonostante non sia considerato un procedimento ufficiale, è diventato il modo più veloce per licenziare i lavoratori.

Il contesto comunicativo permette di organizzare turni e risolvere questioni e controversie tra il personale, per cui secondo la legge è ammissibile che lo stesso possa essere utilizzato per il licenziamento.

In riferimento alla comunicazione per il licenziamento la legge è molto chiara, deve avvenire per iscritto e al momento che su WhatsApp è possibile inviare anche messaggi per iscritto(oltre alle note vocali), i giudici hanno ritenuto valido il metodo.

A rendere più concreto il tutto è la data e l’ora di ricezione indicate dalla doppia spunta di ricezione. Se il dipendente volesse impugnare il licenziamento, deve stampare il messaggio della chat ed utilizzarlo come documento per la procedura legale.

