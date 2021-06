Love is in the Air, anticipazioni della puntata del 3 giugno: Eda e Serkan sono sempre più vicini, ma Selin è intenzionata a scoprire tutto sulla nuova fiamma del suo ex

Love is in the Air è la nuova appassionante serie turca che sta conquistando i telespettatori. Eda e Serkan si sono conosciuti per una casualità e, dopo gli ultimi eventi, sembravano intenzionati a non rivedersi mai più ma a quanto pare il destino ha deciso di metterci ancora una volta lo zampino. Infatti, i due, stanno facendo finta di essere una coppia.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Eda e Serkan, infatti, hanno deciso di fingere di stare insieme. In questo modo, Serkan spera di riuscire a riconquistare Selin che ha deciso di sposarsi. Lui è convinto che lei non convolerà davvero a nozze come dice di voler fare ed è sicuro che, fingendosi felice e innamorato di un’altra, lei tornerà da lui. Infatti, tra Serkan ed Eda scatta anche il primo bacio: per rendere la messa in scena ancora più credibile, era necessario arrivare a questo punto. Selin, nonostante affermi di essere felice e innamorata di un altro, non starà con le mani in mano: ha intenzione di scoprire tutto quello che nasconde la nuova fidanzata del suo ex.

Per scoprire quello che succederà non ci resta che aspettare la puntata di domani, che andrà in onda alle 15:30 dopo la quarta puntata di Mr Wrong, altra serie tv turca con Can Yaman.