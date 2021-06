La bella Corvaglia ha condiviso tra foto su instagram in bikini ed è semplicemente meravigliosa, l’estate è tutta sua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena Corvaglia è meravigliosa su instagram nelle sue ultime foto. Si trova a Forte dei marmi e indossa un bikini leopardato che fa sognare. Nella didascalia scrive:”Festeggio il 2 giugno con le parole di Obi-Wan Kenobi: “Per oltre mille generazioni i Cavalieri Jedi sono stati i guardiani di pace e giustizia della Vecchia Repubblica. Prima dell’oscurantismo, prima dell’Impero. Buona festa della Repubblica ovunque tu sia”. La dedica della showgirl nel giorno della feste della Repubblica è molto pertinente. E lei è splendida.

Maddalena Corvaglia e le lezioni di Piacentino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

La Corvaglia nelle stories ieri ha condiviso il fatto che si trovava a Piacenza e ha provato a tradurre il dialetto piacentino. Bisogna dire con risultati anche notevoli. Nelle stories poi prosegue dicendo che ha cominciato la sua dieta detox. Poi annuncia che ha partecipato a Games of Games, il programma condotto da Simona Ventura. Questo show ha l’obiettivo di regalare gioia e spensieratezza al pubblico. Il divertimento è assicurato e gli ospiti vip anche, quindi meglio di così. La Corvaglia ha saputo subito farsi riconoscere con un look che certo non passa inosservato. Si è infatti presentata con una tuta argentata molto aderente e con stivali con tacco altissimo a spillo neri.

Questo outfit non ha fatto altro che evidenziare le forme perfetta dell’ex velina. La Corvaglia passa il suo tempo a prendersi cura si se stessa e del suo corpo. Infatti appare molto atletica. Adesso sta anche facendo una dieta detox. Si allena molto e insieme alla sua amica Elisabetta Canalis, in America avevano anche aperto una palestra. Tuttavia le cose tra le due sono precipitate, la loro amicizia che durava dai tempi di quando erano veline a Striscia la Notizia, è crollata. Le due non si sono ancora aperte al riguardo e preferiscono non parlare della questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Ma a quanto pare la Corvaglia, che dopo il divorzio dal marito si era trasferita in America insieme alla figlia, ha deciso di punto in bianco di tornare in Italia. Lasciando però in difficoltà la Canalis con l’attività che avevano aperto insieme. Da quel momento sembrerebbe che l’amicizia sia naufragata. Forse prima o poi una delle due romperà il silenzio e racconterà la verità su questa vicenda.