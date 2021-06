Marianna Vertola tutta di rosso: è lei la regina del mercato – FOTO

Marianna Vertola elegantissima e seducente ci accompagna alla scoperta del calciomercato, è lei il nuovo volto di una importante emittente.

E’ decisamente uno dei volti in rapida ascesa di questo 2021 la napoletana Marianna Vertola.

Classe 1997, influencer con un seguito in costante aumento su Instagram, sta diventando famosa tra i fan non soltanto per la sua bellezza. Ma anche per la sua grande passione per lo sport e in particolare per il calcio.

L’abbiamo già vista all’opera nelle tv locali, ma adesso, per Marianna, arriva un grandissimo salto di qualità. E ci accompagnerà infatti per tutta l’estate in uno degli eventi che più caratterizzano il calcio: il calciomercato.

Marianna Vertola accende il calciomercato, uno schianto negli studi tv

