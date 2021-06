Amici 20, Martina Miliddi esce allo scoperto con Raffaele dopo Aka7even: “Siamo solo due ragazzi di 20 anni che si godono la vita, lasciateci in pace”

Martina Miliddi è stata una delle allieve più discusse dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oltre ad aver fatto molto discutere come artista, ha fatto parlare anche tanto come persona per quello che è successo. La ballerina, infatti, era in una relazione con il cantante Aka7even quando ha rivelato a Raffaele di essersi presa una sbandata per lui: Aka7even reagì davvero male e Martina decise di non cominciare alcun tipo di storia con Raffaele, anche perché quest’ultimo non aveva intenzione di tradire il suo amico. Ad oggi, però, le cose sono completamente diverse.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Amici 20, Martina esce allo scoperto con Raffaele: la reazione di Aka7even

I due si sono ritrovati fuori dal programma, hanno cominciato a frequentarsi e da qualche giorno hanno deciso di uscire allo scoperto. Ieri, in particolare, Martina ha pubblicato una foto su Instagram dove si baciano e dove ha scritto che sono solo due ragazzi di vent’anni che si stanno godendo la vita, e chiedendo così ai suoi followers di lasciarli in pace. Così non è stato, però, perché la ballerina è stata ricoperta di insulti mentre negli ultimi giorni Aka7even ha tolto il follow ad entrambi su Instagram. Già questo fu un chiaro segnale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)

Raffaele ha trascorso qualche giorno in Sardegna da lei, e il loro sentimento sembra essere cresciuto tantissimo durante quest’ultimo periodo. Hanno provato a combattere contro quello che sentivano ma non c’è stato verso: alla fine hanno ceduto e hanno deciso di darsi una possibilità.