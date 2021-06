Michele Morrone vuota il sacco: la risposta sul coming out che tutti aspettavano

Dopo la foto che ha scatenato la reazione del web, Michele Morrone ha vuotato il sacco in merito al “coming out”: cosa c’è davvero tra l’attore e Simone Susinna?

Nella giornata di ieri, sul web non si parlava d’altro che del presunto coming out di Michele Morrone e Simone Susinna, colleghi nell’ambito delle riprese di “365 giorni 2”. I due, attraverso un post alquanto ambiguo, hanno infatti pubblicato uno scatto che li vede abbracciati e complici, come se fra loro fosse sbocciato qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Anche la didascalia “sono un bugiardo” aveva contribuito al disorientamento dei followers.

Quest’oggi, è stato proprio l’attore pugliese a chiarire il contenuto del suo post, fugando ogni dubbio in merito al proprio orientamento sessuale. “Ho letto tramite articoli e media che avrei fatto coming out per via della foto che ho scattato con Simone“, ha esordito Michele, rispondendo finalmente alla domanda che moltissimi fan si erano posti. L’attore è davvero gay?

Michele Morrone, la risposta sul coming out che tutti aspettavano

Tramite una serie di Instagram stories, Michele Morrone ha messo a tacere le voci che si erano moltiplicate a seguito del recente post. Queste, nello specifico, le parole in merito al rapporto con Simone Susinna: “Siamo diventati molto amici, siamo come fratelli ma… ragazzi, era solo una foto, solo una normale foto“. Un messaggio che, nel giro di pochi istanti, ha fugato ogni dubbio: l’attore non è omosessuale.

“Non ho fatto coming out. Sono un sostenitore della causa LGBT, ma era sono una foto. Molti si sono soffermati sulla didascalia…” – ha proseguito l’attore, chiarendo anche questo aspetto del post – “Io penso che essere un attore significhi in qualche modo anche essere bugiardo. Io lo avevo collegato a questo“. Morrone, con grande disinvoltura, ha puntualizzato la questione che aveva sollevato molte polemiche.

La foto, condivisa sia da Simone che da Michele, ha nel frattempo raggiunto oltre 2 milioni di likes. Senza dubbio, l’ipotesi che i due stessero insieme aveva allietato moltissimi fan.