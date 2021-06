“Mr Wrong” anticipazioni 3 giugno: tra Egzi e Ozgur è guerra aperta

Continuano le avventure di “Mr Wrong” su Canale Cinque: siamo oramai alle anticipazioni della quarta puntata della già amatissima serie tv turca che sta andando in onda

Nell’ultima puntata di Mr Wrong è successo qualcosa di assolutamente inaspettato: Egzi si è ubriacata al locale dove lavora Ozgur ed è finita in un hotel con lui, dove hanno passato la notte insieme. Il giorno dopo è scappata e lui invece ha continuato la sua vita, ma Egzi sembra essere diventata già un chiodo fisso per lui: non si può dire lo stesso di Egzi, che sta decisamente pensando ad un’altra persona.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Nella prossima puntata, Egzi ha un’improvvisa sicurezza: riuscirà a conquistare il cuore di Serdar grazie all’aiuto di Ozgar. Tutta questa grinta gliel’ha data sicuramente l’ultima delusione che ha avuto: Soner, il suo ex fidanzato, l’ha tradita e poi cacciata di casa. E ora sta per sposarsi con la sua nuova fiamma, dopo soli tre mesi di relazione. Questa notizia ha abbattuto tantissimo Egzi, perché in tanti anni di relazione lui non le aveva mai parlato di matrimonio. Dunque, tutto sembra andare secondo i suoi piani, c’è un solo problema: lei e Ozgar continuano a bisticciare e questo potrebbe intralciare i loro piani.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Dunque, cosa succederà? Non ci resta che aspettare domani giovedì 5 giugno. La serie tv turca va in onda ogni pomeriggio su Canale Cinque alle 14:45. Subito dopo, è il turno di Love is in the Air.