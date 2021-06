“Notte azzurra”, l’indignazione di Paolo Bonolis: “Come ti permetti?”

Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti della serata dedicata alla Nazionale, ma cosa è successo in diretta a “Notte Azzurra”?

Ieri sera è andata in onda “Notte azzurra”, programma condotto da Amadeus per celebrare e presentare la squadra della Nazionale pronta per gli Europei. Rai 1 così si è colorata di azzurro e all’evento non sono mancate sorprese e ricordi che hanno fatto emozionare il pubblico a casa.

Il conduttore Amadeus è riuscito anche questa volta a guidare uno staff di un certo livello, la musica ha accompagnato l’intera serata e gli ospiti hanno contribuito alla riuscita.

“Notte azzurra”: Paolo Bonolis furioso in studio

Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti di onore dell’evento azzurro. Come sempre grazie a lui non sono mancate risate, allegria e divertimento. E’ il suo forte e non riesce a farne a meno.

Non appena però Amadeus ha presentato l’invitato, all’entrata il pubblico e lo stesso conduttore si sono preoccupati. “Ho lavorato in Rai, ho fatto un sacco di trasmissioni. – urla furioso Paolo Bonolis arrivando in studio – Non è possibile che vengo e mi perculano dietro alle quinte”.

Allora, il conduttore curioso di sapere cosa fosse successo ha chiesto spiegazioni all’ospite che ha risposto spiegando: “Quando mi hai chiamato dicendomi che ci sarebbe stato Mancini, ho pensato si stesse realizzando il mio sogno. – afferma scherzosamente – Come sai, calcio bene di destro e di sinistro. Pensavo di essere stato convocato”.

Ma qualcuno dietro le quinte, vecchi amici per cui ha lavorato, gli hanno spiegato che lui fosse solo un ospite. Paolo Bonolis perde il pelo ma non il vizio e non perde occasione di ironizzare e fare degli scherzi in diretta.

“Notte azzurra” è stata una trasmissione all’insegna dell’allegria, intrattenimento e celebrazione per la squadra che andrà a simboleggiare il nostro Paese.

Gli italiani non sono più nella pelle e sperano che la Nazionale di Mancini porti a grandi risultati. Dopo l'”Eurovision”, un altro trofeo chiuderebbe un anno speciale.