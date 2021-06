“So già dove guardare”, posa a cavalcioni e décolleté mostruoso per Elettra Lamborghini – FOTO

Posa a cavalcioni e décolleté mostruoso per Elettra Lamborghini. I followers, rapiti dallo scatto, sanno già perfettamente dove guardare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

L’opinionista più discussa de “L’Isola dei Famosi” è una vera e propria celebrità nel mondo di Instagram, dove continua a sfoderare pose e outfit che stenderebbero chiunque. Il prossimo lunedì 7 giugno, Elettra Lamborghini dirà addio all’esperienza nel reality di Canale Cinque, che l’ha vista presenziare regolarmente al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Parallelamente, la cantante non ha mai trascurato gli impegni nell’ambito della musica, settore che, negli anni recenti, la vede dominare incontrastata nel genere pop. Per annunciare l’uscita del suo ultimo singolo, “Pistolero“, la Lamborghini ha pensato bene di sfoderare tutte le sue armi: la posa a cavalcioni e il décolleté mostruoso hanno spiazzato gli utenti.

NON PERDERTI ANCHE —> Michele Morrone vuota il sacco: la risposta sul coming out che tutti aspettavano

Elettra Lamborghini stende tutti: posa a cavalcioni e décolleté mostruoso – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

NON PERDERTI ANCHE —> “Rosa tra le rose”, Miriam Leone è uno spettacolo della natura – FOTO

Con la sua immancabile esuberanza, Elettra Lamborghini ha voluto lasciare il segno anche in questo giorno di festa. Per sponsorizzare l’uscita del suo nuovo brano, “Pistolero“, l’opinionista ha deciso di optare per uno scatto dalla sensualità devastante, che la vede posare sopra un cavalletto. Con una salopette di jeans aderentissima e degli stivali a stampa animalier, la cantante non poteva non catturare le attenzioni di tutti.

“Pistolero. Fuori domani a mezzanotte“, ha annunciato la Lamborghini, scatenando il panico nei commenti. Oltre a congratularsi per il suo ennesimo successo, i followers l’hanno riempita di complimenti e lusinghe per il suo outfit senza dubbio memorabile. Il décolleté mostruoso, valorizzato dalla scollatura esagerata, si è guadagnato gli apprezzamenti e i likes di tutti. Elettra, da vera femme fatale, è riuscita ancora una volta a stupire i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

“So già dove guardare“: questo il commento esplicito di un utente, estasiato dalla bellezza esplosiva della cantante. Nel giro di pochi minuti, per la Lamborghini, sono arrivati oltre 53mila likes.