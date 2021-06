La cantante Romina Power oggi si guarda indietro con consapevolezza. La dedica strappacuore sorprende e commuove il suoi fan.

Il 1 giugno si afferma da ormai poco più di una trentina d’anni come una data di fondamentale importanza e spessore emotivo per la celebre cantante di origini statunitensi, Romina Power. A condividere però questo momento di felicità, nella giornata di ieri, non potrà che aggiungersi anche suo storico compagno di una vita, nonché amato e pluripremiato cantante italiano, l’inconfondibile voce da tenore propria di Al Bano.

Romina si è cimentata quest’oggi in una dedica a dir poco commovente in merito alla ricorrenza annuale che ha all’epoca senza dubbio segnato, nel corso della sua carriera, una svolta significativa specialmente sul piano della sua vita privata.

Leggi anche —>>> “Grande fratello vip”, spunta il nome di un altro concorrente

Romina Power strappalacrime: il tempo vola “ma l’amore rimane”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Supervivientes”, momento spiazzante in diretta per Valeria Marini. E’ la fine.

Si tratta dunque di un punto di emozionante non ritorno, e per il quale nonostante lei stessa ammetta quanto possa essere difficile accettare il tempo che passa talvolta fin troppo velocemente, lo riconosce tutt’ora nella sua interezza come simbolo di puro amore…

Ebbene la cantante ha deciso di concentrare tutte le sue energie spirituali in una disarmante dedica rivolta alla sua figlia minore. La meravigliosa attrice Romina Carrisi Power. Mentre la sua bimba, ormai cresciuta nei suoi appena inaugurati trentaquattro anni, scriverà di avvertire quest’amore nella didascalia al suo ultimo post pubblicato su Instagram nella giornata di ieri in tal modo: “Feeling the love🫀🥰“. In occasione del suo compleanno invece la mamma ha provveduto a condividere un profondo excursus sul loro rapporto. Una breve serie di scatti di annualità differenti, ma alquanto significativa, in cui in primis compare una composizione con alcune margherite unite a formare un avvolgente “TVB“. Per poi spiazzare con le sue parole conclusive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

“Il tempo passa. I compleanni vanno e vengono ma l’amore rimane. Happy birthday my sweetie pie❣️“. Una dolcezza infinita al quale, sia nelle immagini della piccola Romina sorridente contornata da uno sfondo naturale, che in seguito uno sguardo profondo più da donna, i fan risponderanno così: “Sì, il tempo vola. Tu e Albano potete essere orgogliosi che la bambina sia diventata una giovane donna bella, intelligente e gentile“.