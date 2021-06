Rosita Celentano in versione modella. La figlia del Molleggiato come non l’abbiamo mai vista: applausi fragorosi per lei

Rosita Celentano regala ai suoi follower un’altra chicca che parla della sua carriera nel mondo dello spettacolo. La figlia del Molleggiato su Instagram alterna contributi recenti e momenti del passato che raccontano quello che lei ha fatto.

Ricordi iconici che lei pubblica molto volentieri facendo felice, nello stesso tempo, il suo pubblico. Quello che ha condiviso ieri sera è veramente eccezionale. Un filmato che la mostra in versione inedita su una passerella.

Rosita Celentano in versione modella, che schianto

Rosita Celentano regala a tutti i suoi follower di Instagram un meraviglioso ricordo. Un momento della sua carriera artistica che la immortala in qualcosa di speciale. Un’esperienza fatta solo una volta ma che, anche a distanza di anni, ha conquistato il suo pubblico.

La figlia del Molleggiato in versione modella. Una sfilata a Sanremo negli anni Duemila in cui la bella Rosita ha indossato gli abiti di Antonio Fusco. “Questa fu la mia prima e unica sfilata di moda…😉🌹” aggiunge a corredo del video amarcord.

Un abito nero pieno di brillantini e con il bandana abbinato. Capelli sciolti e una disinvoltura che sembra quasi quella di una professionista. Accenna dei sorrisi verso gli spettatori, ipnotizza con lo sguardo fiero che a tratti porta verso il basso e poi alza. Alla fine della sfilata Rosita viene presentata a tutti dal compianto Fabrizio Frizzi al timone della serata che si svolge sul lungomare.

Un lungo applauso per lei che spiega che è sempre stata affascinata dal mondo della moda ma non aveva mai sfilato prima di quella volta. “È la primissima volta che vado su una passerella” confessa a tutti. Complimenti poi allo stilista e alla sua fantasia per aver creato il bandana da sera.

Tantissimi commenti di apprezzamento per lei e questa sua performance speciale. I suoi fan come sempre l’acclamano e c’è chi sottolinea: “Buon sangue non mente” facendo riferimento al sacro fuoco dell’arte che scorre nelle vene della sua famiglia.