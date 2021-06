“Sei la stupenditudine” Federica Panicucci, che stacco di coscia – FOTO

Federica Panicucci si conferma essere tra le conduttrici più apprezzate. In quest’ultima foto un dettaglio non passa inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Perfetta, impeccabile…questi sono alcuni degli aggettivi che meglio descrivono Federica Panicucci, la conduttrice Mediaset che ogni giorno entra nelle case degli italiani con “Mattino Cinque”, il programma contenitore che racchiude tutte le notizie più importanti del giorno, dai casi di cronaca alle notizie di gossip.

La Panicucci da sempre è stata una donna stilosa e super elegante: abbandonata la chioma lunghissima che la rese iconica negli anni ’90, oggi la conduttrice mantiene comunque una folta chioma lunga.

Ogni foto è puro stile, come questa sopra riportata in cui sfoggia una mise total white. Un bianco ottico messo in contrasto solo dai gioielli in oro e dai capelli biondi raccolti in uno splendido chignon basso, davvero molto elegante.

Rossetto rosso fuoco e mascara per intensificare lo sguardo, la Panicucci è semplicemente perfetta.

Leggi anche —>>> Romina Power e la dedica strappacuore: il tempo vola “ma l’amore rimane”

Federica Panicucci e lo stacco di coscia illegale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Supervivientes”, momento spiazzante in diretta per Valeria Marini. E’ la fine.

La foto è di poche ore fa, la Panicucci ama interagire con i followers. “Io questa mattina ero in diretta a @mattino5tv! E voi? Come state passando questa giornata di festa?” scrive la diretta interessata sfoggiando un outfit sempre in linea alle sue aspettative.

Uno splendido abito corto magenta con tanto di scarpe con tacco alto. Ovviamente tutto super abbinato. Quello che colpisce ai fans è ovviamente lo stacco di coscia vertiginoso. Una caratteristica che non ha lasciato indifferente il web, infatti la domanda posta dalla Panicucci passa quasi in primo piano…tutti ad omaggiarla con emoji e ribadirne la bellezza.

Qualcuno crea persino un neologismo: “Sei la stupenditudine” chissà se avrà gradito la conduttrice questo apprezzamento originale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Innamorata del lavoro ma soprattutto del suo compagno – Marco Bacini – con cui è legata da diversi anni ed appare sempre più felice che mai accanto all’imprenditore.