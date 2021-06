“Sei troppo forte” Andrea Delogu, vortice di bellezza ed autoironia – FOTO

Andrea Delogu mostra ancora una volta di essere una donna molto autoironica. Il web ne invidia persino la macchia di ragù!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea Delogu o Andrea La Rossa come si fa chiamare sui social è solita arricchire il proprio profilo con frasi, aforismi e momenti di vita quotidiana. Come questo momento di relax scandito da degli intensi raggi di sole.

Direttamente dal terrazzino di casa, la conduttrice si presenta in questo stile anni ’20 pin-up. Denim blu a vita alta dal taglio largo a cui ha abbinato un top in denim molto corto mostrando tutta la femminilità di Andrea. Sandali rossi come i suoi capelli che sono arruffati e le nascondono – volutamente – il bel viso.

I commenti sono tantissimi, anche la stessa Emma Marrone non può fare a meno che commentarle il post con un “Bona” che cattura l’attenzione di Andrea che le risponde “Tu”. Un fan taglia la testa al toro con “Tutte e due”.

Leggi anche —>>> Romina Power e la dedica strappacuore: il tempo vola “ma l’amore rimane”

Andrea Delogu, quella macchia che non va via…è già iconica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Supervivientes”, momento spiazzante in diretta per Valeria Marini. E’ la fine.

Oggi è una giornata di festa ed i ritmi sono meno frenetici. La Delogu infatti si immortala in T-shirt bianca con scritta in giallo ed una macchia rossa che diventa subito virale, qualcuno le scrive “Sei troppo forte” A quanto pare la bellissima conduttrice ha mangiato spaghetti al ragù e qualche macchiolina le è arrivata sulla maglietta.

I commenti non tardano ad arrivare e quella macchia ha scatenato l’ironia del web: chi le consiglia di togliersi la t-shirt, altri sottolineano come la diretta interessata abbia gradito gli spaghetti…alla fantasia non c’è mai limite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Ma il commento più originale è di un utente che ammette di non aver mai invidiato una macchia di ragù, soprattutto perché in prossimità del lato A di Andrea.