Conosciuta come l’hostess più bella d’Italia, Laura D’Amore fa impazzire il web con i suoi scatti. Timida ma allo stesso tempo grintosa è il sogno proibito di molti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La bellissima e sensuale Laura D’Amore è conosciuta come l’hostess più apprezzata d’Italia, nell’ultimo periodo ha riscosso molto successo su Instagram, tant’è vero che oggi è una nota influencer.

Il suo fisico mozzafiato lo sfoggia con orgoglio, ha 39 anni ed è originaria di Grottaglie e vive a Catania. Si è laureata a Perugia in Comunicazione Internazionale ed ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo sfilando come modella e partecipando a diversi concorsi di bellezza.

Della sua vita privata non si sa nulla, la sua vita sentimentale è top secret.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Licenziamenti, basta un messaggio su WhatsApp? Tutta la verità – VIDEO

Laura D’Amore fa sognare i fan, il suo corpo stuzzica la fantasia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Una Dea”. Dayane Mello come Madre Natura, ricoperta solo di foglie – FOTO

Le passioni della bella influencer sono i viaggi e la moda e proprio con quest’ultima oggi ha regalato ai suoi 788mila follower due scatti particolari.

Laura è seduta per terra, dinanzi ad uno specchio appoggiata al muro, le gambe accavallate e nude fanno di lei una seduttrice esperta. Quel vedo e non vedo ravviva le più recondite fantasie nei suoi amici virtuali. Gli scatti sembrano timidi, il suo viso angelico, i capelli biondi e gli occhi chiari fanno di lei un angioletto, ma nel suo sorriso c’è la malizia di un diavoletto.

Laura pubblicizza una nota marca di borse ma tutto passa in secondo piano con lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura ha iniziato a lavorare come hostess con una nota compagnia aerea italiana, oggi è diventata l’assistente di volo più seguita in assoluto.

Per Laura D’Amore il successo è appena iniziato, infatti si vocifera (notizia confermata anche da lei) che tra un po’ dovrebbe esordire come attrice. Reciterà in un fantasy thriller girato interamente in Italia.