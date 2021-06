La fiorentina Emma Marrone festeggia i suoi ultimi trionfi a braccia sollevate. “Non sembra vero”: la sua bellezza è irreale.

Un vero sciame di allettanti news diffusesi in questi ultimi tre giorni hanno promosso le nuove attività della cantante fiorentina, Emma Marrone, con grande entusiasmo. L’uscita del brano composto in un entusiasmante duetto in compagnia della celebre artista calabrese Loredana Bertè, dal titolo “Che sogno incredibile” due giorni fa segna già un importante traguardo, con la possibilità che si affermi come una delle hit di questa estate 2021.

L’emozione dei fan, nel momento dell’ultima dichiarazione dell’artista, poi si dimostrerà così grande da far emergere la seguente esclamazione: “Non sembra vero“.

Emma Marrone, immersa nel suo futuro è di una bellezza irreale

Oltre 30mila apprezzamenti in poco più di un’ora dalla pubblicazione del suo ultimo scatto su Instagram. Un outfit dalle tinte militari ed una montagna russa alle sue spalle, i fan sembrano avere l’impressione che gli abiti, oltre a donarle incredibilmente, possano rappresentare inconsciamente la più adatta metafora dei suoi trionfi raggiunti dopo una lunga attesa. Dopo il singolo, e la conclusione delle riprese del progetto cinematografico di “A casa tutti bene – La Serie”, remake dell’originaria pellicola realizzata da Gabriele Muccino a cui Emma, al fianco di altri artisti, sta attualmente prendendo parte, adesso la notizia dell’inizio del suo attesissimo tour nella penisola.

“Domani”, 3 giugno “il debutto a Lignano. Poi la mitica Arena di Verona. Poi ci siete voi che mi siete mancati come l’aria. Poi ci sono tutte le persone che come me non vedevano l’ora di tornare a lavorare. Poi ci sono io. Fiato corto, mal di pancia e gambe tremolanti. La musica. 10 anni e più di carriera. Le battaglie”. Dunque, in conclusione, Emma considera la vita come una ruota girevole, ma da cui si ha anche una bellissima vista.

Perciò, nonostante i possibili timori e le dure sfide, pare che buttarsi per rincorrere i propri sogni, ne valga indubbiamente la pena. Sancisce così il suo ritorno: “Sono qui“. Apparendo con le braccia verso il cielo e pronta a ricevere gli applausi da parte del suoi pubblico. “Non vediamo l’ora“, non potendo che augurale da tutto il cuore una sincera “buona fortuna”.