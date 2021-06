Shaila Gatta, l’amara confessione diventa drammatica: “Mi trattava male e…”

Shaila Gatta sta ottenendo grandi traguardi a ‘Striscia la Notizia’: la Velina ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Shaila Gatta è uno dei volti più amati della nostra televisione. La nativa di Aversa ha preso parte in passato a ‘Tale quale show’ e ‘Ciao Darwin’ ma la consacrazione è arrivata con ‘Striscia la Notizia’. La classe 1996 è da anni una delle due ‘Veline’ del programma satirico di Mediaset facendo coppia con Mikaela Neaze Silva.

La 27enne e la 24enne sono diventate ufficialmente le Veline più longeve di sempre: il prossimo 12 giugno finirà il loro mandato con il record storico di 903 puntate. Come se non bastasse, le due sono state le uniche veline in carica a condurre ‘Paperissima Sprint’. Shaila ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: le sue parole sono state molto apprezzate.

Shaila Gatta, parole molto forti: interessanti dichiarazioni

Shaila Gatta ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. La nativa di Aversa ha parlato in primis del suo nome. “Questo nome l’ha scelto mia sorella che ha 5 anni più di me”. La Velina ha anche spiegato i retroscena. “Da piccola guardava Non è la Rai e c’era una ballerina che si chiamava Shaila Risolo, di cui era fan. Allora mia madre, incinta, disse che dovevo chiamarmi anche io così e che avrei fatto la ballerina”.

La ballerina ha parlato anche della sua drammatica storia. “A 16 anni sono stata soggiogata da un uomo che mi trattava malissimo, mi faceva sentire il nulla cosmico e mi rubava tutti i soldi che avevo in casa”, ha svelato. La 24enne, adesso, è sentimentalmente legata all’ex calciatore Leonardo Blanchard.

La classe 1996 ha inoltre spiegato che c’è una cosa in particolare che la fa arrabbiare: alcuni utenti, soprattutto sui social network, insinuano una cosa non vera cioè che lei è arrivata lì (considerando la carriera) per essere andata a letto con chi sa chi.