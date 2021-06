Simona Ventura il tracollo annunciato: ore d’ansia per la conduttrice

Simona Ventura. Non vola il suo Games of Games – Gioco Loco. Chi ha battuto la conduttrice tv secondo i dati di ascolti di martedì 1 Giugno 2021

Un martedì che sa di sabato quello dello scorso 1 Giugno 2021, complice la successiva giornata di festa nazionale dovuta alla Festa della Repubblica. Non solo, è la prima data in cui sono caduti i divieti (dovuti alla pandemia da Coronavirus) per limite di commensali al tavolo nei ristoranti che hanno, inoltre, riaccolto i clienti al chiuso.

Cosa ha proposto la televisione italiana in questo giorno così particolare? Grande varietà di scelta per assecondare tutti i gusti.

La Rai ha proposto nella sua rete ammiraglia, Rai Uno, Notte azzurra, un evento con Amadeus che ha visto protagonista la Nazionale di Calcio italiana insieme all’allenatore Roberto Mancini, realizzato per sostenerli nel percorso che li porterà ad affrontare il campionato Europeo tra pochi giorni. Rai 2 ha presentato Games of Games – Gioco Loco, capitanato dalla frizzante Simona Ventura, format in cui dodici concorrenti si sfidano per arrivare al round finale e vincere il premio in palio. Su Rai 3 è in scena l’attualità raccontata da Bianca Berlinguer con Cartabianca.

Mediaset ha proposto su Canale 5 il telefilm New Amsterdam, primo episodio della terza stagione dal titolo Una nuova normalità. Su Rete 4 abbiamo visto Fuori dal coro con le inchieste dirette dal giornalista Mario Giordano. Italia 1 ha mandato in onda Le Iene Show con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Chi avrà avuto la meglio in termini di ascolti?

Vincitore degli ascolti tv il 1° Giugno 2021

L’evento Notte Azzurra su Rai Uno è il programma vincitore per dati auditel della giornata di martesì 1° Giugno 2021 con 2.881.000 spettatori pari al 14.3%.

Scopriamo gli altri risultati.

Su Canale 5, buoni risultati per New Amsterdam 3 che ha interessato 1.909.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Maluccio per Rai 2. Simona Ventura e Game of Games hanno raccolto solo 617.000 spettatori, pari al 2.9% di share.

Rai 3 con Cartabianca ha informato con l’attualità 883.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Bene Le Iene su Italia Uno. Lo show ha intrattenuto 1.619.000 spettatori con il 10.1% di share.

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 912.000 spettatori con il 5.3% di share.