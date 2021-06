Una rivelazione inaspettata e colma d’emozione per la cantante Alessandra Amoroso. Le due hanno lo “stesso sorriso luminoso”.

Nonostante il suo pubblico conosca ormai a fondo il carattere della talentuosa e genuina artista canora di origini pugliesi, classe 1986, Alessandra Amoroso, pare che alcuni particolari della bella leoncina siano rimasti per lungo tempo nell’ombra. Proprio in virtù di ciò, due giorni fa, Alessandra ha colto l’occasione per rivelarne uno pubblicamente.

A solo un mese di distanza dall’uscita del suo ultimo singolo “Sorriso Grande“, rivelatosi con grande risonanza e divenuto colonna canora degli ormai sempre più vicini Europei 2021, Alessandra in occasione del trentesimo compleanno di una persona a lei molto cara, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram uno scatto che non lascerebbe spazio a dubbi. La sua sosia esiste. Ed è sempre stata al suo fianco.

Leggi anche —>>> Romina Power e la dedica strappacuore: il tempo vola “ma l’amore rimane”

Alessandra Amoroso e le somiglianze con quell’irresistibile “sorriso grande”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Supervivientes”, momento spiazzante in diretta per Valeria Marini. E’ la fine.

“Stesso sorriso luminoso. Auguri di ogni bene e felicità”. Un fedele fan della Amoroso sentenzierà così il suo parere e le sue speranze in merito allo scatto in bianco e nero pubblicato da lei lo scorso 31 maggio. La sua sosia dunque non è niente mento che la sua “splendida sorella“, Marianna Amoroso. Alla quale Alessandra ha sempre sostenuto di essere infinitamente legata e di aver coltivato il loro rapporto anche negli anni.

“Auguri a te piccola mia“, scriverà in didascalia l’artista. Ammettendo di essere “orgogliosa” della donna che è diventata nel corso di questi suoi trent’anni di vita. “Anima pura e leale”, aggiungerà ancora, per concludere con una serie di aggettivi nei suoi confronti: “sincera, semplice, dolce e vera!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna Amoroso (@mariannamoroso)

L’istantanea inoltre risale a qualche tempo addietro, in cui le due si erano concesse, come da loro abitudine estiva di trascorrere le vacanze assieme, un momento di sano relax in piscina. Alessandra, dunque, in seguito a questa evidenza concluderà con una promessa: “I tuoi 30’ anni saranno festeggiati come si deve e lo sai che le promesse le mantengo!”.